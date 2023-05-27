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السبت، 27-05-2023 04:14 م

مسؤول أوكراني كبير: الهجوم المضاد جاهز... وقد يبدأ غداً

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الوكيل الإخباري - قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم (السبت)، إن أوكرانيا مستعدة لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية.

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ولم يذكر دانيلوف موعداً، لكنه قال إن «الهجوم لاستعادة الأراضي من قوات الاحتلال التابعة للرئيس فلاديمير بوتين يمكن أن يبدأ غداً أو بعد غد أو بعد أسبوع»، وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».


وحذر من أن الحكومة الأوكرانية «ليس لها الحق في ارتكاب أي خطأ في القرار؛ لأن هذه فرصة تاريخية لا يمكننا أن نخسرها».

وذكرت «بي بي سي» أنه خلال المقابلة التي وصفتها «بالنادرة» مع دانيلوف، تلقى رسالة هاتفية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تستدعيه لحضور اجتماع لمناقشة الهجوم المضاد.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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