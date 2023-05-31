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الأربعاء، 31-05-2023 04:03 م

إيران: أسطولنا الجوي مستعد لتسيير رحلات إلى مصر

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن الأسطول الجوي الإيراني على استعداد لتسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران والقاهرة.

وأوضح محمد محمدي بخش اليوم الاربعاء، أنه "وبعد ما هيأت وزارة الخارجية المقدمات اللازمة، فإن منظمة الطيران المدني الايرانية ستقدم على تسيير الرحلات بين طهران والقاهرة".

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وأوضح أنه لا توجد أية قيود على إطلاق رحلات بين إيران ومصر وبالعكس، وأن الأسطول الجوي جاهز لذلك.


وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، قد أكد استعداد حكومة طهران لتعزيز العلاقات مع مصر.


ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، عن جهرمي قوله في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "كما قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إن الحكومة مستعدة لتطوير العلاقات مع مصر، ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة، عقب تصريحات المرشد الأعلى".


وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أعلن أن تطوير العلاقات بين إيران وسلطنة عمان في جميع المجالات يخدم مصلحة البلدين، مرحبا برغبة مصر في استئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية.


وفي إشارة إلى تصريح سلطان عمان بشأن رغبة مصر باستئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد: نحن نرحب بهذا الموقف وليست لدينا مشكلة في هذا الصدد.

 

RT


 




 

 


 

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