قتيل و6 جرحى بقصف روسي على خيرسون

الوكيل الإخباري - قال أولكسندر بروكودين، حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن قصفاً روسياً على المنطقة، خلال الليل، أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل، وإصابة 6 أشخاص؛ بينهم طفلان.

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وقال بروكودين، على تطبيق «تلغرام»، إن القوات الروسية شنّت 71 هجوماً على مدى 24 ساعة مضت، «استهدفت مناطق سكنية»، إضافة إلى متاجر وبنية تحتية طبية من بين منشآت أخرى، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.



وأضاف أن 20 هجوماً جوياً وبرياً استهدفت مدينة خيرسون، بينما قامت السلطات على الفور بإخماد حريق اندلع بسبب القصف، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.



ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من التقرير بشكل مستقلّ، ولم يصدر بعدُ تعليق من روسيا.



وطردت كييف القوات الروسية من جزء من منطقة خيرسون، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد عدة أشهر من الاحتلال، لكن القوات الروسية واصلت قصف عاصمة المنطقة والمناطق المحيطة بها عبر نهر دنيبرو.

الشرق الأوسط