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الأحد، 03-09-2023 09:52 ص

وفاة سفير واشنطن السابق في الأمم المتحدة

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الوكيل الإخباري - توفي الدبلوماسي الأمريكي السابق الخبير في شؤون الإفراج عن المعتقلين وسفير الولايات المتحدة السابق في الأمم المتحدة بيل ريتشاردسون، أمس السبت عن 75 عاما، وفق ما أعلنه نائب رئيس مؤسسته ميكي برغمان في بيان.

وكان ريتشادرسون أيضا حاكما لولاية نيومكسيكو ووزيرا للطاقة في عهد الرئيس الأمريكي ببيل كلينتون. وأوضح برغمان أن ريتشاردسون "توفي أثناء نومه خلال الليل".

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وأكد أن "العالم فقد مدافعا عن المعتقلين ظلما في الخارج".


وكان ريتشادرسون متخصصا في المفاوضات من أجل الإفراج عن أمريكيين معتقلين في دول تعتبر "مناهضة" للولايات المتحدة. وقد ساهم خصوصا في الإفراج عن لاعبة كرة السلة بريتني غراينر في العام 2022 عندما كانت معتقلة في روسيا.


ولد ريتشاردسون في ولاية كاليفورنيا عام 1947 وشب في مكسيكو قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة في سن المراهقة في ضاحية بوسطن في شمال شرق البلاد.


وكان من أوائل ممثلي ذوي الأصول الأمريكية اللاتينية الذين يتولون مناصب سياسية عالية. وترشح ريتشاردسون لنيل بطاقة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية العام 2008 ليصبح بذلك أول مرشح من أصول أمريكية لاتينية.


لكنه انسحب في نهاية المطاف لدعم باراك أوباما وكان يفترض أن ينضم بعد فوز الأخير إلى حكومته إلا أن قضية تتعلق بتمويل الحملة أرغمته على التخلي عن منصب وزير التجارة في إدارته.

 

البيان

 




 

 


 

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