قرار أممي لحماية المحيطات والبحار

الوكيل الإخباري - اعتمدت الجمعية العامة، اليوم، قرارا لحماية المحيطات يقضي بعقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة وهو حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام من أجل التنمية المستدامة، في فرنسا بحزيران 2025.

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وقررت الجمعية تمويل تكاليف المؤتمر، بما في ذلك الأعمال التحضيرية له، من موارد خارجة عن الميزانية، ورحبت بالعرض السخي المقدم من حكومتي فرنسا وكوستاريكا للمشاركة في استضافة المؤتمر وتحمل تكاليفه.



وفي معرض تقديمه لمسودة القرار، قال ممثل كوستاريكا إن "المحيط يواجه حالة طوارئ مستمرة من التحديات المتصاعدة وأن الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة لا يزال الأكثر حاجة للتمويل من بين جميع الأهداف العالمية".



وتشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 175 مليار دولار إضافية كل عام حتى عام 2030، من أجل التنفيذ الكامل للهدف العالمي.



بترا