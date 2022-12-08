قطر تدشن أكبر لوحة فنية في العالم بمساحة ملعب كرة قدم

الوكيل الاخباري- دخلت لوحة فنية بعنوان "قصة كرة"، رسمها فنان قطري على القماش، موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ كأكبر لوحة تمتد على طول أبعاد ملعب لكرة القدم بمساحة 9652 مترا مربعا.

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ودشن وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، اللوحة الليلة الماضية، والتي رسمها الفنان القطري عماد الصالحي في جامعة قطر.

وأكد الوزير آل ثاني أن اللوحة تجسيد وتأريخ للحدث العالمي الكبير الذي تشهده قطر حاليا، والمتمثل ببطولة كأس العالم 2022.



وتحكي اللوحة قصة كرة القدم، وتستعيد الذاكرة التاريخية للعبة، وتشرح طبيعة الكرات المستخدمة، والدول المستضيفة للبطولة، والفائزين بكأس العالم، وأفضل اللاعبين، والهدافين في جميع بطولات كأس العالم.



وقال الفنان الصالحي، إن اللوحة الفنية، تعد أكبر لوحة فنية في العالم بمساحة 9652 مترا مربعا على أبعاد ملعب كرة القدم، وهي خلاصة جهد مستمر ومتواصل، استغرق رسمها خمسة أشهر كاملة، واستخدمت فيها كميات كبيرة من الأصباغ والقماش، والفرش من أجل تحقيق إرث فني تاريخي يجسد مسيرة كرة القدم خلال بطولة كأس العالم 2022.



وأوضح أن اللوحة غيرت كثيرا من مفاهيم العالم في مجال الفن التشكيلي المعاصر، إذ دمجت بين التراث والحداثة، والرياضة والفن، ورسمت بأحدث أساليب الرسم التعبيري والتجريدي من خلال مزج الألوان والخطوط، لكي تشرح تاريخا بأسلوب حديث في مجال الفن البصري.

