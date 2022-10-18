قطر توفر 30 ألف غرفة فندقية إضافية لمشجعي كأس العالم

الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم 2022، عن توفير 30 ألف غرفة فندقية إضافية لزوار ومشجعي المونديال.

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ويبلغ عدد مباريات البطولة العالمية 64 مباراة ستقام في 8 ملاعب تم بناؤها وفقا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية التي تطلبها الفيفا.



وتقترب مبيعات تذاكر كأس العالم 2022 من 3 ملايين تذكرة، مع استمرار العد التنازلي للنسخة الأولى من البطولة في الشرق الأوسط والعالم العربي.



وذكر بيان صادر عن اللجنة اليوم الثلاثاء، أن أعلى معدلات الطلب على التذاكر يعود للمقيمين في قطر والولايات المتحدة والسعودية وإنجلترا والمكسيك والإمارات والأرجنتين وفرنسا والبرازيل وألمانيا.



وحدد منظمو البطولة، مجموعة واسعة من خيارات الترفيه التي تم إعدادها خصيصا للمشجعين والزوار خلال البطولة، حيث يستضيف مهرجان "فيفا" للمشجعين الذي يقام على كورنيش الدوحة، ما يصل إلى 40 ألف مشجع كل يوم خلال أيام البطولة، حيث سيكون حضور هذا المهرجان مجانيًا، وسيتم خلاله عرض المباريات الحية واستضافة فنانين مشهورين عالميا وأنشطة كرة القدم مميزة، وعروض مياه وألعاب نارية.



وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو خلال رسالة بالفيديو نشرت على موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث "كل شيء جاهز والجميع مرحب بهم، والعالم متحمس وقطر مستعدة، والمسرح مهيأ، وسنقدم أفضل كأس عالم على الإطلاق داخل وخارج الملعب".



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022، ناصر الخاطر، إن قطر مستعدة لاستضافة احتفال عالمي بهذه اللعبة الجميلة، ونتطلع إلى الترحيب بالمشجعين واللاعبين من جميع أنحاء العالم وهم يتذوقون نكهة الضيافة الترحيبية في قطر، ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه.



بترا

