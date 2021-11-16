قلق أممي بشأن أوضاع ومعاملة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا

الوكيل الاخباري - أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها بشأن أوضاع ومعاملة اللاجئين والمهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.



وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك "نحن لدينا زملاء في مفوضية اللاجئين (التابعة للأمم المتحدة) على الأرض (بين الحدود البيلاروسية البولندية) وهم قلقون للغاية بشأن الأوضاع هناك، وأيضا بشأن المعاملة التي يتلقاها اللاجئون والمهاجرون العالقون".

اضافة اعلان