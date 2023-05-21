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الأحد، 21-05-2023 01:12 م

قمة مجموعة السبع في اليابان تختتم أعمالها

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الوكيل الإخباري- اختتمت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع اليوم الأحد أعمالها في مدينة هيروشيما اليابانية، بعد أن تصدرت الأزمة الأوكرانية جدول أعمالها، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

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وناقش المشاركون في القمة خلال 10 جلسات على مدى ثلاثة أيام، الأزمة الأوكرانية والعلاقات مع الصين، وقضايا الاقتصاد العالمي ونزع السلاح النووي والتعاون مع شركاء من خارج مجموعة السبع، وعددا من القضايا الأخرى.


وأكدت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) صدور بيان خلال القمة، عبر عن دعم الدول لأوكرانيا التي تشهد عمليات عسكرية روسية.


وانضم أمس السبت إلى الجلسات قادة أستراليا والبرازيل وفيتنام والهند وإندونيسيا وجزر كوك وجزر القمر وكوريا الجنوبية الذين جرت دعوتهم لحضور القمة.


وبحسب الوكالة، شارك رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الذي وصل إلى اليابان أمس السبت، في جلستين حول الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك جلسة موسعة مع قادة دول خارج مجموعة السبع.


وأشارت إلى أن زيلينسكي دعا خلال الجلسات التي شارك فيها المجتمع الدولي إلى تقديم دعم واسع لأوكرانيا.


وأكد قادة مجموعة السبع مجددا مواصلة التزامهم بتقديم المساعدة الدبلوماسية والمالية والإنسانية والعسكرية لأوكرانيا.

 

بترا

 




 

 


 

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