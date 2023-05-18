بايدن يصل اليابان لحضور "قمة السبع"

الوكيل الإخباري - وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إلى اليابان حيث سيشارك في قمة مجموعة السبع التي ستنطلق غداً الجمعة في هيروشيما وتستمر حتى الأحد المقبل، تاركاً وراءه بشكل مؤقت المفاوضات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين الأمريكي.

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وهبطت الطائرة الرئاسية اير فورس وان في قاعدة ايواكوني الأمريكية على بعد حوالي 40 كم من هيروشيما.

ومن المنتظر أن يجتمع الرئيس الأمريكي مساء اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.



بدوره، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بأن لن يعتذر عن القصف النووي لمدينة هيروشيما خلال زيارته.

وأوضح سوليفان، أن الرئيس الأمريكي سيشارك مع رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في وضع إكليل من الزهور وفي فعاليات إحياء الذكرى، واستدرك قائلا: "لكن ذلك لا يعد لحظة ثنائية من وجهة نظره، سيأتي بصفته واحدا من رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع".

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