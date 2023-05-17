الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

10 إصابات بحوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

فيضانات بالصومال وبورما وموجات حر في الهند

4 إصابات بتصادم حافلة ومركبة أمام الجامعة الأردنية

الصفدي يشارك في اجتماع تحضيري لمجلس جامعة الدول العربية في السعودية

مرصد الزلازل الأردني: لم نسجل أي هزة ارتدادية بعد زلزال العقبة أمس

إصابات بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال نابلس

وفاة المعلم العجوري في مأدبا والتربية تنعاه

أردوغان: لن أغير نهج السياسة الخارجية في حال فزت

طلبة توجيهي يقدمون اليوم أول امتحان "تجريبي"

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

الأربعاء، 17-05-2023 09:11 ص

بايدن يلغي زيارتيه لأستراليا وبابوا غينيا وسط أزمة الديون

image


الوكيل الإخباري- ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارتيه إلى أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لكنه قال إنه سيحضر قمة مجموعة السبع في اليابان، حيث أعرب عن ثقته يوم الثلاثاء في إحراز بعض التقدم بشأن أزمة الديون الأمريكية بعد محادثات.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "أكد الرئيس أنه بينما لا يزال هناك المزيد من العمل على مجموعة من القضايا الصعبة، هو متفائل بأن هناك مسارا يقود إلى اتفاق ميزانية مسؤول من الحزبين إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وأدركا أن أيا من الجانبين لن يحصل على كل ما يريد".

والتقى بايدن وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي في المكتب البيضاوي الثلاثاء. ووصف شومر الاجتماع بأنه "جيد ومثمر" في مؤتمر صحفي أمام البيت الأبيض.

وقال مكارثي إن التوصل إلى اتفاق أمر محتمل، لكنه شدد على أن الديمقراطيين والجمهوريين لا يزالون متباعدين.

وفيما يتعلق بتغيير خطط السفر، قال بايدن إنه سيكون على الهاتف مع قادة الكونغرس خلال رحلته إلى اليابان وسيلتقي بهم عندما يعود إلى واشنطن.

ومن المقرر أن تبدأ قمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام في اليابان في 19 مايو.

وتحذر وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من احتمال تخلف الحكومة عن سداد ديونها في وقت مبكر ربما في أول يونيو.

وقال بايدن إنه يريد زيارة بابوا غينيا الجديدة في المحيط الهادئ بعد القمة ثم السفر إلى أستراليا لحضور اجتماع لما يسمى بالتحالف الرباعي.

اضافة اعلان

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

فيضانات بالصومال وبورما وموجات حر في الهند

image - 2023-05-17T090811.393

4 قتلى في هجوم على قافلة أمريكية جنوب شرق نيجيريا

368013_36_1684303702

قطر تدين اقتحام وتخريب السفارة الأردنية في الخرطوم

6464634b4c59b7605d01e1c4

الأمم المتحدة تكشف عن تكلفة إعمار أوكرانيا

image - 2023-05-17T085141.879

غرق سفنة صيد صينية في المحيط الهادئ و39 مفقوداً على متنها

image - 2023-05-17T084809.914

زعيم كوريا الشمالية يتفقد محطة للأقمار الصناعية العسكرية

أخبار متعلقة
644f5b8e4c59b7386f0d2cf9

بايدن عن عمره: أنا مخضرم وحكيم

1682863062741

أبو الغيط يثمن موقف اليابان الداعم للقضية الفلسطينية

644e149242360411b3072e9f

مزاح بايدن بشأن استقالة تاكر كارلسون يدفع الصحافيين إلى الصمت والضحك والاستياء

644dfe464c59b749ba6cd3e6

مجموعة G7 تتفق على الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي

644dfaa14c59b72fe133bf30

بايدن يسخر من مهارات ماسك التجارية

ظ

إغلاق شواطئ أسترالية بعد إصابة صبي في هجوم لسمكة قرش