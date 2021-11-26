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الجمعة، 26-11-2021 08:07 م

قوات الأمن التونسية تحبط محاولة لمهاجمة رجال الشرطة

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الوكيل الاخباري - أحبطت قوات الأمن التونسية اليوم الجمعة، هجوما بسلاح أبيض "سكين" أمام مقر وزارة الداخلية حاول شاب من خلاله الاعتداء على رجال الشرطة.

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وبحسب بيان صحفي عن وزارة الداخلية التونسية، أطلقت قوات الأمن الرصاص على المعتدي في منطقة الساق وسط استنفار أمني كبير .


وتابع البيان، أن شريط الفيديو الذي بث مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أظهر شابا يحمل سلاحا أبيض يهرب من رجال الأمن بعد فشله في الاعتداء عليهم، وقبل أن يطلق عليه النار ويسقط أيضا.

 

وبحسب تقارير إعلامية، فإن المعتدي من مواليد 1990 وهو طالب بمدينة المنستير، ومسجل لدى الداخلية بشبهة الانتماء لتنظيمات إرهابية.

بترا

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