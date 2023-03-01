قوات كييف تقصف دونيتسك بـ 110 قذائف خلال 24 ساعة

الوكيل الاخباري- لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون، جراء قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك، مساء أمس الثلاثاء.

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وأفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، عبر تلغرام: "قصفت قوات كييف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وضواحيها، على مدار 24 ساعة، من الـ 28 من فبراير وحتى الأول من مارس، ما أسفر عن مقتل مواطن، وإصابة 9 آخرين".



وذكر مصدر أن القوات الأوكرانية، قصفت مدينة دونتسك وضواحيها بـ 110 قذائف خلال 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 9 آخرين بينهم طفل، وتضرر 22 بناء سكنيا، و8 مرافق بنى تحتية.



وفي ذات السياق، أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، باستهداف "كييفسكي رايون" في قرية لاستوتشكينو في دونيتسك، بـ 4 قذائف عيار 155 ملم، صباح اليوم.

روسيا اليوم