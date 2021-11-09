الثلاثاء 09-11-2021
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الثلاثاء، 09-11-2021 10:08 ص

قيادة عمليات بغداد: القضاء على انتحاري شمالي العاصمة

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الوكيل الإخباري-أفادت قيادة عمليات بغداد بمقتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا في منطقة الطارمية شمالي بغداد وتفكيك الحزام الناسف بنجاح.

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وجاء في بيان صدر عن القيادة: "بعملية نوعية وبتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني في بغداد، وعلى ضوء معلومات دقيقة تمكنت قوة مشتركة من استخبارات لواء (59) فرقة المشاة السادسة ومفرزة من الأمن الوطني (مكتب شمالي بغداد) وفوج الحشد الشعبي (الطارمية) بإمرة العقيد الركن آمر اللواء، من قتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا، في منطقة الطارمية (بستان العكيلي) شمالي بغداد، بعد متابعة ورصد تحركاته، وتفكيك الحزام الناسف من قبل الجهد الهندسي".

 

روسيا اليوم

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