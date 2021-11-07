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الأحد، 07-11-2021 11:44 ص

العراق.. القبض على سياسي بارز لقّب بـ 'المبتز' - فيديو وصور

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الوكيل الاخباري - نشر جهاز الأمن الوطني العراقي يوم السبت فيديو يوثق لحظة القبض بالجرم المشهود على رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير صباح الكناني، الذي لقّب بـ"المبتز".

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وذكر جهاز الأمن الوطني في بغداد أنه تم إلقاء القبض على المدعو صباح الكناني بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المدراء العامين في وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ 30 ألف دولار وبالجرم المشهود.

 


وجرى توقيفه بعد إصدار مذكرة قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى، "وسيتم تدوين أقواله وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه"، بحسب البيان.


وعرف الكناني دائم الظهور على المحطات التلفزيونية بصفة "خبير في مكافحة الفساد"، وترشح للانتخابات البرلمانية الأخيرة بصفة "مستقل" في العاصمة بغداد.

 


 

واستندت حملة الكناني الانتخابية على عنوان "مكافحة الفساد"، مؤكدا "كشف ملفات فساد بالأدلة أمام القضاء العراقي"، داعيا إلى انتخابه "لممارسة الدور الرقابي الحقيقي ومجابهة الفاسدين من مركز قوة يتيح كشف ملفات الفساد".

 


وخسر الكناني المرشح عن الدائرة الثانية في بغداد - مدينة الصدر، الانتخابات بحصوله على 1582 صوتا فقط، وهي الدائرة ذاتها التي شهدت صعود ثلاثة نواب عن الكتلة الصدرية.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

 

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