شاهد.. وسائل إعلام عراقية تتداول لقطات لمحاولة اغتيال تعرض لها رئيس الوزراء العراقي

الوكيل الاخباري - تداولت وسائل الإعلام العراقية ونشطاء مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها توثق لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد.
#عاحل اللقطات الاولى للهجوم الذي استهدف منزل الكاظمي وارتفاع عدد المصابين من افراد حمايته الى 10 اشخاص pic.twitter.com/CZxdDqcsFZ— وكالة سما العراق الاخبارية (@samairaq01) November 6, 2021
وكانت وسائل الاعلام في العراق قد أفادت بأن منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء ببغداد تعرض للاستهداف بطائرة مسيرة.
🔴 اللقطات الاولى للهجوم الذي استهدف منزل مصطفى الكاظمي#العراق pic.twitter.com/Uas6I7VNck— The Trident II D5 SLBM (@FMS_0) November 6, 2021
كما قالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".
وأكدت أن الكاظمي لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة.
مشاهد من المنطقة الخضراء وسط #بغداد بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. pic.twitter.com/AQHGZnd2hW— ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) November 7, 2021
المصدر : روسيا اليوم
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