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الأحد، 07-11-2021 10:30 ص

شاهد.. وسائل إعلام عراقية تتداول لقطات لمحاولة اغتيال تعرض لها رئيس الوزراء العراقي

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الوكيل الاخباري - تداولت وسائل الإعلام العراقية ونشطاء مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها توثق لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد.

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وكانت وسائل الاعلام في العراق قد أفادت بأن منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء ببغداد تعرض للاستهداف بطائرة مسيرة.

 


كما قالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".


وأكدت أن الكاظمي لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة.


 

 

 




المصدر : روسيا اليوم

 

 

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