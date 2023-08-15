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الثلاثاء، 15-08-2023 08:58 ص

"كلاشينكوف" تكشف عن بندقيتها الجديدة

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة "كلاشينكوف" عن بندقية AK-19 المعدّلة وعن مجموعة متنوعة من الأسلحة خلال فعاليات منتدى "الجيش الروسي-2023".

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وأشار الخبراء في "كلاشينكوف" إلى أن بندقية AK-19 الجديدة هي نسخة مطورة عن بندقية AK-12 عيار 5.45 ملم، لكنها حصلت على خرطوشات من عيار 5.56 × 45، الأمر الذي يجعلها مختلفة عن النماذج السابقة من البنادق الآلية التي طرحتها الشركة سابقا، ويمنحها دقة أكبر في إصابة الأهداف.

وفي 11 أغسطس الجاري كان رئيس شركة "كلاشينكوف" آلان لوشنيكوف قد أشار خلال مقابلة صحفية إلى أن شركته تعمل على تحديث بنادق AK وتسعى لتحسين مواصفاتها وقدراتها الفنية لتكون مطلوبة بشكل أكبر.


وتبعا للخبراء فإن إطلاق بندقية AK-19 بخراطيش من عيار 5.56 سيعزز مكانة هذه البندقية في الأسواق العالمية، وخصوصا أن أكثر عيارين مستخدمين بالنسبة لخراطيش البنادق الآلية هما 5.56 و7.62.

والأمر المهم الآخر هو أن خبراء الأسلحة يعتقدون أن الخرطوشة من عيار 56 × 45 تتميز بخصائص باليستية أعلى، وأن شكلها وتصميمها يجعلانها أكثر موثوقية عند عملية التلقيم، الأمر الذي يقلل من أعطال البندقية.


وتعقد فعاليات منتدى "الجيش الروسي-2023" في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.

 

RT

 




 

 


 

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