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الإثنين، 17-07-2023 11:36 م

أوكرانيا تنفي اتهامات روسية بمحاولة اغتيال شخصيات إعلامية

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الوكيل الإخباري - نفت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الاثنين، الاتهامات الروسية لها بمحاولة اغتيال شخصيتين من ممثلي الإعلام البارزين في العاصمة موسكو.

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وقالت الرئاسة الأوكرانية، في بيان صحفي اليوم الاثنين:"إن رئيسة تحرير محطة روسيا اليوم التلفزيونية الحكومية مارجريتا سيمونيان، والمذيعة كسنيا سوبتشاك، ليس لهما أي تأثير على أي شيء. إنهما لا يلعبان دورا اليوم فيما يحدث، ولا في سياق الحرب ككل".


وكانت السلطات الروسية أعلنت، السبت الماضي، عن إحباط محاولة أوكرانية اغتيال رئيسة تحرير قنوات روسيا اليوم ومذيعة في القناة.


بترا


 




 

 


 

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