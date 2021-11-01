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الإثنين، 01-11-2021 10:58 ص

كمبوديا تعيد فتح البلاد بعد تسجيل أعلى نسبة تطعيم بكورونا في آسيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت كمبوديا، اليوم الإثنين، إعادة فتح البلاد واستعدادها لأسلوب "حياة جديد"، بعد أن سجلت أعلى نسبة تطعيم ضد فيروس كورونا في آسيا.

وقال رئيس وزراء كمبوديا، هون سين، إن بلاده قامت بتلقيح ما يقرب من 86 بالمائة من السكان، مع إعطاء مليوني شخص حقنة معززة. وأضاف "من المقرر تلقيح 300000 طفل في سن الخامسة اليوم".

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وتابع قائلا: "من الآن فصاعدا، تبدأ إعادة فتح البلاد بالكامل في جميع المناطق، والتعايش مع "كوفيد-19" بطريقة جديدة".


وسجلت كمبوديا أكثر من 118522 حالة إصابة بفيروس كورونا، و2788 حالة وفاة بشكل عام.


وأعادت البلاد فتح مسارحها ومتاحفها في عطلة نهاية الأسبوع، مما يعكس انخفاضا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.


كما ستعيد فتح ثلاثة مواقع سياحية لتلقيح الزوار اعتبارا من نهاية هذا الشهر، مع تقليص الحجر الصحي إلى خمسة أيام.

 

روسيا اليوم

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