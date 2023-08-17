كندا: إخلاء مدينة في أقصى الشمال مع تقدم حرائق الغابات

الوكيل الإخباري - أخلت السلطات الكندية الليلة الماضية، سكان يالونايف، إحدى أكبر المدن في أقصى شمال كندا، وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات قد تمتد إليها بحلول نهاية الأسبوع.

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وبحسب الوكالة الكندية للأنباء، أمر وزير البيئة في المناطق الشمالية الغربية الكندية "طومسون "سكان المدينة البالغ عددهم قرابة 20 ألف نسمة بمغادرتها بحلول ظهر الجمعة.



يذكر أن العديد من بلدات ومجتمعات السكان الأصليين تخضع حاليا لأوامر بالإخلاء، في حين أضطر رجال الإطفاء في بعض المناطق إلى التراجع بسبب الرياح القوية التي سرعت الحرائق، وهناك حاليا أكثر من 230 حريقا نشطا في المنطقة.