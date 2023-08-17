الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

15 % انخفاض نسب إشغال الفنادق بسبب الحرّ وقرب العام الدراسي

%30.5 تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي

بعد سنوات من حصاد الشوارع.. تغليظ مخالفات السير لردع المستهترين بأرواح الناس

ارتفاع قيمة مخالفة استخدام الموبايل أثناء القيادة..كم أصبحت الآن؟

بيان حول الاستقالات من إدارة نادي الوحدات - اسماء

تعميم من وزير التعليم العالي لرؤساء الجامعات حول القبول الموحد

مركز الخدمات الحكومي الشامل بالمطار يقدم 44 خدمة

الامن العام : مباشرة التحقيقات بعد العثور على جثة شاب امام منزله

مذكّرة تفاهم بين مديرية الأمن العام وجامعة مؤتة

الحد الأدنى لمعدلات الالتحاق في الجامعات الرسمية والخاصة

الخميس، 17-08-2023 02:09 م

كندا: إخلاء مدينة في أقصى الشمال مع تقدم حرائق الغابات

2023-08-17_08-56-09_692518


الوكيل الإخباري - أخلت السلطات الكندية الليلة الماضية، سكان يالونايف، إحدى أكبر المدن في أقصى شمال كندا، وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات قد تمتد إليها بحلول نهاية الأسبوع.

اضافة اعلان


وبحسب الوكالة الكندية للأنباء، أمر وزير البيئة في المناطق الشمالية الغربية الكندية "طومسون "سكان المدينة البالغ عددهم قرابة 20 ألف نسمة بمغادرتها بحلول ظهر الجمعة.


يذكر أن العديد من بلدات ومجتمعات السكان الأصليين تخضع حاليا لأوامر بالإخلاء، في حين أضطر رجال الإطفاء في بعض المناطق إلى التراجع بسبب الرياح القوية التي سرعت الحرائق، وهناك حاليا أكثر من 230 حريقا نشطا في المنطقة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1258774379

وزير خارجية إيران يصل الرياض في أول زيارة بعد استئناف العلاقات

64dd67e64c59b76b281b955a

الأولى منذ 2018.. زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي للمملكة المتحدة

64ddea804c59b76ab063b09b

اتفاق إيراني سعودي على استئناف عمل الملحقين العسكريين

63b9107973c8b

تنويه هام من وزارة الحج والعمرة السعودية لجميع المعتمرين

1692255459105

الادعاء يطلب بدء محاكمة ترمب بمحاولة التلاعب بنتائج انتخابات جورجيا

طط

بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام تبحث تسليم المهام للسلطات في مالي

أخبار متعلقة
image (57)

كندا تعلق مساعدات التنمية المباشرة لحكومة النيجر

war_ukraine-1

هجوم أوكراني يدمر مستودعا للنفط والذخيرة بشبه جزيرة القرم

2023-07-21_22-46-53_688083

بايدن يختار فرانشيتي لتكون أول امرأة تتولى قيادة القوات البحرية الأميركية

245683

زيلينسكي: فتح ممر مستدام للحبوب بالبحر الأسود

image (59)

إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان

64b8409942360426aa521367

واشنطن توافق على بيع صواريخ "جو – جو" ومعدات بقيمة 2.9 مليار دولار لألمانيا