السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

بني مصطفى: الوزارة بصدد وضع خطة لتصنيف الجمعيات

تحذير هام إلى جميع السائقين في المملكة

اعتقال منفذي عملية اغتيال المسؤول الأممي الذي يحمل الجواز الأردني في اليمن

وزير الشباب يرعى افتتاح بطولة غرب آسيا الثالثة للأندية للبوتشيا غدا

عواصف عاتية تجتاح صربيا وكرواتيا

موجة الحر وامتحانات التوجيهي تحدان من الطلب على الألبسة

اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة للقرآن الكريم

وزارة الطاقة: التحول نحو الطاقة الخضراء أصبح واقعا

التربية توضح حول امتحان التوجيهي يوم غد الاحد

الأردن يستنكر حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

السبت، 22-07-2023 05:00 م

إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان

image (59)


الوكيل الإخباري - نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية، اليوم السبت، عن خفر السواحل اليوناني، قولهم إنهم انتشلوا نحو مئة مهاجر كانوا على متن قارب قبالة السواحل اليونانية، وألقوا القبض على ثلاثة رجال يشتبه أنهم مهربون.

وأبلغ خفر السواحل أمس الجمعة، عن اكتشاف 71 مهاجراً على متن قارب بحري بالقرب من جزيرة كارباثوس في بحر إيجة، وكان يفترض أنهم في طريقهم إلى إيطاليا قادمين من تركيا. وجرى إنقاذ 27 شخصا آخرين من قارب قبال ساحل جزيرة رودس.

اضافة اعلان


وتعتزم اليونان إحضار المزيد من الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مخيم من أجل التسجيل في جزيرة كوس. ويجلب مهربو البشر الأشخاص بشكل روتيني في رحلة بحرية خطيرة من تركيا ودول شمال أفريقيا إلى اليونان وقبرص وإيطاليا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.  


وفي منتصف يونيو، لقي مئات عدة من الأشخاص حتفهم جراء غرق قارب صيد مكتظ على بعد نحو 50 ميلا بحرياً (93 كيلومترا) قبالة الساحل اليوناني.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023-07-21_22-46-53_688083

بايدن يختار فرانشيتي لتكون أول امرأة تتولى قيادة القوات البحرية الأميركية

245683

زيلينسكي: فتح ممر مستدام للحبوب بالبحر الأسود

6

عواصف عاتية تجتاح صربيا وكرواتيا

856x480_0721c7ce-57da-41c6-b5e1-94d7803b73c9

الهجوم الأوكراني المضاد.. بلينكن يتوقع تغييرات على الجبهة

4

اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة للقرآن الكريم

168767302555283600

الاستخبارات الأميركية: بوتين سينتقم من قائد فاغنر

أخبار متعلقة
649ace414236042d143fcf55

بريطانيا: 210 آلاف دولار كلفة ترحيل كل طالب لجوء إلى خارج البلاد

231643

الهجرة إلى ألمانيا تصل أعلى مستوى لها منذ عام 1950

64994cfd4236045238108841

أردوغان سيزور الإمارات الشهر المقبل

image - 2023-06-26T084802.325

المحافظون في اليونان يتصدرون الانتخابات البرلمانية

6498036a4c59b75b7845b423

رئيس صربيا: لن نؤيد أبدا أي انقلاب في روسيا أو أي بلد آخر

2d237190-1b25-4b61-8ed5-88efa490ecbd

اليونان.. بدء التصويت بجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية