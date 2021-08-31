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الثلاثاء، 31-08-2021 04:30 م

كندا تعلن استقبال 5 آلاف لاجئ أفغاني تم إجلاؤهم من قبل الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري- أعلنت كندا اليوم الثلاثاء أنها ستستقبل وتعيد توطين حوالي 5000 لاجئ أفغاني كانت الولايات المتحدة قد قامت بإجلائهم بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية بعد ما يقرب من عقدين من الحرب.

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وقال وزير الهجرة ماركو مينديسينو: "نحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأفغان الذين يريدون جعل وطنهم في كندا".

وأضاف: "خلال عطلة نهاية الأسبوع  تلقت كندا وحلفاؤها تأكيدات من حركة طالبان بأنه سيتم السماح للمواطنين الأفغان الحاصلين على تصريح سفر من دول أخرى بمغادرة أفغانستان بأمان".

وليلة اليوم الثلاثاء أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان عبر مطار كابول الدولي. وانتقلت السيطرة على المطار إلى "طالبان".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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