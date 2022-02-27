كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

الوكيل الاخباري - أعلنت كندا اليوم الأحد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

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وأكد وزير السلامة الكندي عمر الغبرة في بيان اليوم، أن المجال الجوي الكندي سيغلق أمام جميع مشغلي الطائرات الروسية، مشددا على أن القرار ساري المفعول على الفور.



وأشارت شبكة تلفزيون (سي تي في) نيوز الإخبارية الكندية، إلى أنه وقبل إعلان كندا غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية فإن شركة الطيران الروسية إيروفلوت قامت بتشغيل رحلات متعددة يوميا عبر المجال الجوي الكندي في طريقها إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى.



ويأتي تحرك كندا في الوقت الذي حظرت فيه دول أوروبية أخرى الطائرات الروسية من دخول أجوائها .



