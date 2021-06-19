كوريا الشمالية تشدد قواعد انضباط الحزب الحاكم

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر إعلام كورية، اليوم السبت، أن زعيم كوريا كيم جونغ أون، شدد قواعد الانضباط داخل حزب العمال الحاكم وقام بتعين أعضاء جدد في المكتب السياسي.



واستعرضت اللجنة المركزية للحزب الحاكم، القضايا التنظيمية والأيديولوجية لجهازها القيادي المركزي.

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وقالت المصادر، إن بعض أعضاء القيادة عبروا عن "أسفهم لفشلهم في تحقيق التوقعات"، بعدما أشار كيم إلى "مشاكل خطيرة" في أسلوب حياتهم، دون الخوض في تفاصيل.

وذكرت أن المكتب السياسي للجنة المركزية، انتخب تاي هيونغ تشول، نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، عضوا جديدا في المكتب، وكذلك يو سانغ تشول، المسؤول في لجنة التدقيق المركزية بالحزب، عضوا مناوبا.



ودعا كيم إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع الغذائي "الصعب" الناجم عن جائحة فيروس كورونا وأعاصير العام الماضي، وحث على الاستعداد للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة في أول تعليق مباشر له على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: روسيا اليوم