السبت 19-06-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك العالم بالاحتفال بيوم اللاجئ العالمي غدا

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في جرش والمفرق

عين الباشا .. تناولوا ' الكبسة ' فأصيبوا بالتسمم

فيديو ينتشر بسرعة البرق لبائع 'بسطة' خلال حديثه مع خريج في موكب للاحتفال به -شاهد

الدفاع المدني: ١١٧٧ حالة إسعافية خلال 24 ساعة

وزير الصحة : ندرس دمج مراكز صحية في مختلف المحافظات

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

الصحة توضح لـ الوكيل حول ما تم تداوله عن التسمم بالبطيخ

الأمن للأردنيين : أبلغوا عن الرشاوي

كورونا نفسيا.. ما بين الخوف من الإصابة والاكتئاب ما بعدها

السبت، 19-06-2021 03:09 م

كوريا الشمالية تشدد قواعد انضباط الحزب الحاكم

000_1NE06V


الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر إعلام كورية، اليوم السبت، أن زعيم كوريا كيم جونغ أون، شدد قواعد الانضباط داخل حزب العمال الحاكم وقام بتعين أعضاء جدد في المكتب السياسي.

واستعرضت اللجنة المركزية للحزب الحاكم، القضايا التنظيمية والأيديولوجية لجهازها القيادي المركزي.

اضافة اعلان


وقالت المصادر، إن بعض أعضاء القيادة عبروا عن "أسفهم لفشلهم في تحقيق التوقعات"، بعدما أشار كيم إلى "مشاكل خطيرة" في أسلوب حياتهم، دون الخوض في تفاصيل.

 

وذكرت أن المكتب السياسي للجنة المركزية، انتخب تاي هيونغ تشول، نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، عضوا جديدا في المكتب، وكذلك يو سانغ تشول، المسؤول في لجنة التدقيق المركزية بالحزب، عضوا مناوبا.


ودعا كيم إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع الغذائي "الصعب" الناجم عن جائحة فيروس كورونا وأعاصير العام الماضي، وحث على الاستعداد للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة في أول تعليق مباشر له على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60cdde5d4c59b720322d9659

السفير الأمريكي يعلن عودته إلى روسيا قريبا

الكسندر-لوكاشينكو

لوكاشينكو: بيلاروس لن تستقبل الطائرات من أوكرانيا

المستشارة-الألمانية-انغيلا-ميركل-أرشيفية

ميركل: ألمانيا لا تزال بحاجة إلى حوار مع روسيا

60c4debe4c59b74da550d4a7

فرنسا: إصابات إثر اشتباكات بين الشرطة ورواد حفل مخالف للحظر

9b5735c6b10645f934f1b691157aa339

مصرع شخص جراء سقوط مروحية في إيران

162409284600369500

العراق: لا توجد أية خطورة من الفطر الأخضر

أخبار متعلقة
60bc61114236043cf541dd9b

الرئيس الكوري الجنوبي يعتذر عن حادثة وفاة في الجيش

5eacb83542360434a212d2f9

زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام شخص بسبب 'فلاش ميموري'!

نتا

أمريكيون يعتبرون كوريا الشمالية الخصم الأول لبلادهم

60ab65074c59b72c6e6d3325

كوريا الجنوبية تنفي تكهنات الانتقام الاقتصادي الصيني

60ab65074c59b72c6e6d3325

كوريا الجنوبية : الصين لم تعترض على قيود تطوير الصواريخ

PYH2021052210510001300_P4

كوريا الجنوبية .. وقفة استنكارية لغارات الإحتلال على غزة