أمريكيون يعتبرون كوريا الشمالية الخصم الأول لبلادهم

الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الاقتصادي الكوري الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن 57% من الأمريكيين يعتبرون كوريا الشمالية الخصم الأول لبلادهم.



ووفقا لاستطلاع المعهد، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، وشمل ألف شخص أمريكي، فقد احتلت كوريا الشمالية مرتبة الخصم الأول للولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة بين جميع الدول، وتليها روسيا والصين وإيران بنسب 52% و48% و48% على التوالي.

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وحسب الاستطلاع اعتبر 3 من كل 4 أمريكيين أن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية قضية مهمة ينبغي حلها، وأنه من المهم جدا أو المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تتوصل إلى اتفاق بشأن نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.



وأيد 54% من المستطلعين صفقة أولية من شأنها أن تفكك جزئيا قدرات الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، بينما ذكر 13% إنهم لا يؤيدون مثل هذه الصفقة.



وأظهر الاستطلاع أن 69% من المجيبين أيدوا أن تقود كوريا الجنوبية محادثات لنزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية، على أن تلحق بها الولايات المتحدة، بينما قال 61% إن التعاون بين سيئول وواشنطن مهم في معالجة قضايا كوريا الشمالية.



المصدر- روسيا اليوم