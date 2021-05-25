الثلاثاء 25-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العودات يغرد بمناسبة عيد الاستقلال

إثيوبيا تعلق على المناورات المصرية السودانية المشتركة

الخصاونة يوجه رسالة إلى الملك

يوم طبي مجاني في الأغوار الجنوبية

وزارة الاوقاف توضح حول ترتيبات الحج

تطورات حول اسباب انقطاع الكهرباء بالمملكة

وفاة تاجر أردني في حادثة مفجعة بكوريا الجنوبية

الصفدي : تهجير الفلسطينيين من بيوتهم سيفجر الاوضاع من جديد

الحكومة تبحث رفع أسعار المشتقات النفطية الشهر القادم

مفتي القدس يحذر من دعوات متطرفة لهدم الأقصى

الثلاثاء، 25-05-2021 03:19 م

أمريكيون يعتبرون كوريا الشمالية الخصم الأول لبلادهم

نتا


الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الاقتصادي الكوري الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن 57% من الأمريكيين يعتبرون كوريا الشمالية الخصم الأول لبلادهم.

ووفقا لاستطلاع المعهد، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، وشمل ألف شخص أمريكي، فقد احتلت كوريا الشمالية مرتبة الخصم الأول للولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة بين جميع الدول، وتليها روسيا والصين وإيران بنسب 52% و48% و48% على التوالي.

اضافة اعلان

وحسب الاستطلاع اعتبر 3 من كل 4 أمريكيين أن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية قضية مهمة ينبغي حلها، وأنه من المهم جدا أو المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تتوصل إلى اتفاق بشأن نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.


وأيد 54% من المستطلعين صفقة أولية من شأنها أن تفكك جزئيا قدرات الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، بينما ذكر 13% إنهم لا يؤيدون مثل هذه الصفقة.


وأظهر الاستطلاع أن 69% من المجيبين أيدوا أن تقود كوريا الجنوبية محادثات لنزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية، على أن تلحق بها الولايات المتحدة، بينما قال 61% إن التعاون بين سيئول وواشنطن مهم في معالجة قضايا كوريا الشمالية.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
قطر

اتفاق مصري قطري على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها

60acfcaf4c59b723be5d46da

إجلاء حوالي مليوني بنغالي على الساحل الشرقي للهند

main_image5ead119daf830

ألمانيا: العثور على كمية ضخمة من الكوكايين في صناديق قمامة

22-147

إثيوبيا تعلق على المناورات المصرية السودانية المشتركة

60acf5e742360429885b6e12

الخارجية المصرية: تفاصيل لقاء شكري مع وزير خارجية قطر

1043037277_0_0_3640_1970_1000x541_80_0_0_e1c3c173503b9e1d1e4daff0535bf7bd

وزير المالية المصري يكشف عن بناء 15 مدينة في وقت واحد

أخبار متعلقة
60ab65074c59b72c6e6d3325

كوريا الجنوبية تنفي تكهنات الانتقام الاقتصادي الصيني

285cc692-101e-4104-a359-9d05dbe61b0f

نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل الجنرال ماكينزي

60ab65074c59b72c6e6d3325

كوريا الجنوبية : الصين لم تعترض على قيود تطوير الصواريخ

PYH2021052210510001300_P4

كوريا الجنوبية .. وقفة استنكارية لغارات الإحتلال على غزة

604f1d8e4236040f812d24ef

واشنطن وكوريا الجنوبية توسعان التعاون في قطاع الطاقة النووية

QJsOZ

شاهد | بايدن يهدد صحفيا بالدعس بعد ان سأله عن القضية الفلسطينية