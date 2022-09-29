الخميس 29-09-2022
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الخميس، 29-09-2022 04:47 م

كوريا الشمالية تطلق صاروخا غير محدد باتجاه بحر اليابان

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد بعد ساعات على مغادرة نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كوريا الجنوبية، حيث زارت المنطقة منزوعة السلاح.

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وأفاد بيان لهيئة الأركان المشتركة في سيئول بأن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق" أو ما يعرف بشكل أوسع ببحر اليابان.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت يوم أمس الأربعاء، صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه بحر اليابان، تزامنا مع مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عمليات الإطلاق من منطقة "سونان" في "بيونغ يانغ" بين الساعة 6:10 و6:20 مساء، ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل، انتظارا لنتيجة التحليل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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