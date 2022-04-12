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الثلاثاء، 12-04-2022 11:44 ص

كوريا الشمالية .. حرائق غابات في جبال قيمغانسان الألماسية

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الوكيل الإخباري-أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، بأن الحرائق دمرت مئات الهكتارات من الغابات في جبال قيمغانسان الألماسية في البلاد.

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وكتبت الوكالة أن الحريق اشتعل في ولاية كانفوندو في 9 أبريل الجاري وبدأ الانتشار بسرعة بسبب الرياح القوية.


وأضافت: "على الفور شاركت جميع الوسائل والقوى في إطفاء الحريق. يتخذ مجلس الوزراء ولجنة الطوارئ الحكومية إجراءات عاجلة لإطفاء الحريق وإعادة المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.


وتم إطفاء الحريق في 10 أبريل الماضي. كما تم اتخاذ إجراءات تهدف لمنع تكرار اشتعال النار، كما كلفت كل المؤسسات بتحسين نظام المراقبة والاتصالات والتعبئة.


وكانت وكالة يونهاب أعلنت، أمس الاثنين، أن الطقس العاصف والجاف أدى إلى اندلاع حرائق في كوريا الجنوبية، حيث دمرت 759 هكتارا من الغابات على بعد 20 كيلومترا من الحدود مع كوريا الشمالية.

 

روسيا اليوم

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