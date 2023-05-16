كيليتشدار أوغلو يبحث مع أنصاره خطة لمواجهة أردوغان

الوكيل الإخباري - يترأس مرشح تحالف الأمة المعارض في تركيا، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار، اجتماعا "مهما" اليوم الثلاثاء، لقيادات حزبه وكبار المسؤولين في المقر الرئيسي للحزب بالعاصمة أنقرة.



ويبحث الاجتماع الاستراتيجية التي سيتبعها الحزب وتحالفه ومرشحه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسة يوم 28 مايو الجاري.

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وكان كيليتشدار أوغلو، قد ترأس مساء أمس الاثنين، اجتماعا للقيادة المركزية للحزب، تم خلاله إجراء مراجعة شاملة حول أسباب عدم قدرتهم على الفوز بالانتخابات.



ومن المنتظر أن يتم اليوم الثلاثاء، الإعلان من طرف التحالف المعارض ومرشحه كمال كيليتشدار أوغلو عن استراتيجيته لانتخابات الإعادة.



فيما من المتوقع وفق متابعين، أن تركز هذه الاستراتيجية على الحس القومي بشكل أكبر، وذلك بهدف التقرب من المرشح الخاسر بانتخابات الرئاسة سنان أوغان وأنصاره، الذين باتوا يصنفون في تركيا بأنهم "التيار القومي اليميني المتشدد" على غرار "اليمين المتشدد المتصاعد في أوروبا مؤخرا".



ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية التركية، وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100 % من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

RT