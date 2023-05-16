الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

صدور إرادة ملكية بالسفير الخالدي

حمدي المناصير يطلق "زفة الأمير حسين" - فيديو

المستقلة للانتخاب تحل 19 حزبا - اسماء

احالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - اسماء

تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة من جديد

الملك يستقبل وفدا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على ارتفاع

ترقية موظفين في التربية - أسماء

السودان.. وصول الجسر الجوي المصري إلى مطار بورتسودان

بدء فعاليات يوم علمي بالجامعة الهاشمية عن التدخين

الثلاثاء، 16-05-2023 04:42 م

كيليتشدار أوغلو يبحث مع أنصاره خطة لمواجهة أردوغان

6463855d4c59b707ae7ba7e4


الوكيل الإخباري - يترأس مرشح تحالف الأمة المعارض في تركيا، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار، اجتماعا "مهما" اليوم الثلاثاء، لقيادات حزبه وكبار المسؤولين في المقر الرئيسي للحزب بالعاصمة أنقرة.

ويبحث الاجتماع الاستراتيجية التي سيتبعها الحزب وتحالفه ومرشحه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسة يوم 28 مايو الجاري.

اضافة اعلان


وكان كيليتشدار أوغلو، قد ترأس مساء أمس الاثنين، اجتماعا للقيادة المركزية للحزب، تم خلاله إجراء مراجعة شاملة حول أسباب عدم قدرتهم على الفوز بالانتخابات.


ومن المنتظر أن يتم اليوم الثلاثاء، الإعلان من طرف التحالف المعارض ومرشحه كمال كيليتشدار أوغلو عن استراتيجيته لانتخابات الإعادة.


فيما من المتوقع وفق متابعين، أن تركز هذه الاستراتيجية على الحس القومي بشكل أكبر، وذلك بهدف التقرب من المرشح الخاسر بانتخابات الرئاسة سنان أوغان وأنصاره، الذين باتوا يصنفون في تركيا بأنهم "التيار القومي اليميني المتشدد" على غرار "اليمين المتشدد المتصاعد في أوروبا مؤخرا".


ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية التركية، وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100 % من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

الخارجية السودانية تدين الاعتداء على السفارة الأردنية بالخرطوم

646373bf4c59b707ae7ba7d1

مدفيديف يكشف ماذا ستفعل روسيا بعد انسحابها من معاهدة الأسلحة التقليدية

64637b044236047738479888

الإمارات تكمل 100 يوم في إغاثة متضرري زلزال سوريا

646381c3423604051d1cd35c

تركيا تدخل تعديلات على التصويت الخارجي في الانتخابات الرئاسية

64637cac4c59b70c482f949f

السودان.. وصول الجسر الجوي المصري إلى مطار بورتسودان

64637c1b4c59b71ee3341f55

كيليتشدار أوغلو يجري تغييرا قبل مواجهة أردوغان في سباق الحسم على رئاسة تركيا

أخبار متعلقة
646381c3423604051d1cd35c

تركيا تدخل تعديلات على التصويت الخارجي في الانتخابات الرئاسية

64637c1b4c59b71ee3341f55

كيليتشدار أوغلو يجري تغييرا قبل مواجهة أردوغان في سباق الحسم على رئاسة تركيا

644a234d4c59b777ad31d678

وزير خارجية السويد: سنبدد مخاوف تركيا مطلع يونيو

6448c52942360430d222df65 (1)

زلزال يضرب ولاية أضنة التركية قرب الحدود السورية

644780dd4c59b71099298450

تشاووش أوغلو: قواتنا لن تنسحب من شمال العراق وسوريا حاليا

thumbs_b_c_d8b3631c8c0f95b4beaab81124845125-800x549

تركيا تتوقع تسريع حصولها على مقاتلات "إف ـ 16" الأميركية