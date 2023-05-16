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الثلاثاء، 16-05-2023 04:22 م

كيليتشدار أوغلو يجري تغييرا قبل مواجهة أردوغان في سباق الحسم على رئاسة تركيا

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الوكيل الإخباري - أقال مرشح تحالف الأمة المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، كلا من أكان عبدالله وعلي كيراميتشي أوغلو، اللذين كانا يديران حملته الانتخابية خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك بعد إقالته لنائبه، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أونورسال أديغوزيل.

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وأفادت مصادر صحفية محسوبة على المعارضة التركية، بأن كيليتشدار أوغلو عين كلا من رئيسة فرع حزبه في اسطنبول جانان كافتانجي أوغلو، ورئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، لإدارة حملته الانتخابية، في جولة الإعادة التي ستقام في 28 مايو الجاري.


ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية التركية، وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100 % من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.


وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أمس الاثنين، أن جولة إعادة للانتخابات الرئاسية ستجري بين أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو في 28 مايو الجاري.

 

RT

 




 

 


 

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