وزير خارجية السويد: سنبدد مخاوف تركيا مطلع يونيو

الوكيل الإخباري - قال وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، إن "حزب العمال الكردستاني" يمارس أنشطة مكثفة في بلاده، بهدف تمويل الإرهاب ضد تركيا، وذلك سبب رفض أنقرة انضمام السويد إلى حلف "الناتو".

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وقال بيلستروم في تصريح لصحيفة "Dahens Nyheter" السويدية، إن على بلاده "مسؤوليات تجاه تركيا فيما يخص مكافحة PKK/YPG الإرهابي"، مضيفا: "يمارس تنظيم PKK الإرهابي أنشطة مكثفة لم تكن معروفة سابقا في السويد، لهذا لا توافق تركيا على عضويتنا في الناتو".



وأشار إلى أن "أنشطة تنظيم PKK الإرهابي في أراضينا واسعة للغاية، وينفذ إجراءات وفاعليات مكثفة لتمويل الأنشطة الإرهابية ضد تركيا. كما يستخدم التنظيم الإرهابي أرضنا قاعدة لجمع الأموال من أجل تجارة المخدرات، وعلينا أن نتعامل بجدية مع هذه الأنشطة".



وأوضح بيلستروم أن "مخاوف تركيا ستتبدد بقانون عقوبات الإرهاب الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في السويد مطلع يونيو القادم".



يذكر أنه في مشروع القانون الرامي إلى تجريم الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية في السويد، يحكم على المشاركين في أنشطة إرهابية والمتعاونين مع التنظيمات الإرهابية بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.



وفي حال كانت الأسباب مشددة، فستكون العقوبة على هذه الجرائم السجن لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 8 سنوات.



كما يمنح مشروع القانون السلطات صلاحيات أوسع بكثير لاحتجاز ومحاكمة من يمولون أو يدعمون التنظيمات الإرهابية.



وسيدخل قانون العقوبات حيز التنفيذ في 1 يونيو القادم، بعد أن يوافق عليه البرلمان السويدي في مايو المقبل.

RT