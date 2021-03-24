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الأربعاء، 24-03-2021 08:22 م

مزروعة بجانب الطريق

كينيا.. مصرع 4 أشخاص بعد اصطدام حافلة بقنبلة

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من المصدر


الوكيل الإخباري - قال مسؤول كيني إن 4 ركاب لقوا مصرعهم  وأصيب العشرات بجروح عندما اصطدمت حافلة كانت تقلهم بقنبلة بدائية الصنع كانت مزروعة بجانب الطريق بمقاطعة مانديرا شمالي البلاد قرب الحدود مع الصومال.

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وكانت الحافلة متجهة إلى بلدة مانديرا عندما اصطدمت بقنبلة بدائية الصنع، بحسب ما أكد حاكم مانديرا علي روبا، اليوم الأربعاء.


ومزقت قوة الانفجار الحافلة، وفق صور التقطت بالموقع ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.


ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الشبهات اتجهت إلى حركة "الشباب" المتطرفة، التي توعدت بالانتقام من كينيا لإرسالها قوات إلى الصومال لمحاربة الحركة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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