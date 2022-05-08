الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أسعار الذهب محليا

تعرّف على عقوبة تشويه أحد أعمدة جرش الأثرية

إعلان أسماء المقبولين للحج الأسبوع القادم

نقيب المطاعم يعلق على ارتفاع أسعار الدواجن وتوافرها

الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي في نيسان الماضي

نقابة تجار المواد الغذائية تطالب بفتح تحقيق حول نقص الدجاج بالأسواق

بنوك كويتية تعتزم طلب تخفيف نسب السيولة من المركزي

أوبك التي تلعب السعودية دورا قياديا فيها لن تساعد الغرب بزيادة إنتاج النفط

إيلون ماسك: معايير عمل تويتر ستصبح أفضل لاحقا

الأردنيون يترقبون إعلاناً لعطلة رسمية خلال هذا الشهر

الأحد، 08-05-2022 10:26 ص

لبنان .. انطلاق المرحلة الثانية من تصويت المغتربين

000_14l1lg


الوكيل الإخباري-انطلقت  اليوم الأحد، المرحلة الثانية من تصويت المغتربين اللبنانيين بالانتخابات النيابية، في 48 بلدا.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن 194 ألفا و348 مغتربا لبنانيا، يشاركون في هذه الجولة.


فيما أفادت الخارجية اللبنانية، في بيان، بأن أستراليا أولى الدول التي بدأ فيها تصويت المغتربين، ليلة السبت-الأحد.


كما أوضحت الوزارة، أن الولايات المتحدة ستكون آخر من يفتح صناديق الاقتراع أمامهم، نظرا لفارق التوقيت.


والجمعة، جرت الجولة الأولى من تصويت المغتربين في 10 دول هي السعودية، ومصر، وإيران، وقطر، والأردن، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، والبحرين، وسوريا.
وبلغت نسبة المشاركة في الجولة، 60 بالمئة، وفق الخارجية اللبنانية، فيما ستجري الانتخابات داخل البلاد في 15 مايو/أيار الجاري.


وتتنافس في الانتخابات 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان.


وتجرى الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، حيث تتوزع المقاعد على النحو الآتي: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.


وتأتي انتخابات العام الحال في ظل أوضاع سياسية معقدة، وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يمر بها لبنان، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90 بالمئة من قيمتها.

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tehran_131119

بسبب تلوث الهواء .. اغلاق المدارس ودور الحضانة في طهران

1148559

متى تنتهي تأشيرة العمرة للقادمين من خارج السعودية؟ .. الحج والعمرة تجيب

3cb76e47d8163286-1024x576

رصد أول إصابة بفيروس مصدره القرود في انجلترا -تفاصيل

2021-10-30T122121Z_1922058486_RC2CKQ9BGFGZ_RTRMADP_3_G20-SUMMIT

الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية

حسا

السعودية.. "عاصفة الليل" أشعلت الحرائق وحطمت أعمدة الكهرباء

مصر

أمريكا تدين الهجوم الإرهابي في سيناء

أخبار متعلقة
ث

ميقاتي: ليس أمام لبنان سوى خيار صندوق النقد الدولي

لبنان ٤

بدء المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية اللبنانية للمغتربين في 10 دول

manar-09460200016517579215

الحكومة اللبنانية تطلق الانتخابات النيابية في دول الاغتراب

ارخص-اسواق-لبنان-1200x675

لبنان عشية الفطر.. العوز والأزمة الاقتصادية ينغصان فرحة العيد

هزة ٢

هزة أرضية بقوة 3.8 في لبنان

علم-لبنان-3-730x438

لبنان يبلغ الامم المتحدة عدم قدرته على تحمل اعباء اللجوء