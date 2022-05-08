لبنان .. انطلاق المرحلة الثانية من تصويت المغتربين

الوكيل الإخباري-انطلقت اليوم الأحد، المرحلة الثانية من تصويت المغتربين اللبنانيين بالانتخابات النيابية، في 48 بلدا.

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وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن 194 ألفا و348 مغتربا لبنانيا، يشاركون في هذه الجولة.



فيما أفادت الخارجية اللبنانية، في بيان، بأن أستراليا أولى الدول التي بدأ فيها تصويت المغتربين، ليلة السبت-الأحد.



كما أوضحت الوزارة، أن الولايات المتحدة ستكون آخر من يفتح صناديق الاقتراع أمامهم، نظرا لفارق التوقيت.



والجمعة، جرت الجولة الأولى من تصويت المغتربين في 10 دول هي السعودية، ومصر، وإيران، وقطر، والأردن، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، والبحرين، وسوريا.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة، 60 بالمئة، وفق الخارجية اللبنانية، فيما ستجري الانتخابات داخل البلاد في 15 مايو/أيار الجاري.



وتتنافس في الانتخابات 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان.



وتجرى الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، حيث تتوزع المقاعد على النحو الآتي: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.



وتأتي انتخابات العام الحال في ظل أوضاع سياسية معقدة، وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يمر بها لبنان، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90 بالمئة من قيمتها.

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