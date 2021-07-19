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الإثنين، 19-07-2021 03:51 م

لبنان .. تحرك شعبي لمواجهة دعوة لفصل بعض مناطق شمال البلاد

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الوكيل الإخباري - أكد السياسي والناشط الاجتماعي اللبناني، خلدون الشريف، أن "مجموعة من أبناء طرابلس أعدت إخبارا للنيابة العامة في الشمال"، حول فيديو نشره أحد المواقع الإخبارية في فيسبوك".

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وجاء ذلك بعد أن نشرت وكالة "Spot Shot" مقطع فيديو تحت عنوان "جمهورية شمال لبنان – هل اقتربت ساعة الصفر؟"، أشار من خلاله الأمين العام لـ"المؤتمر الدائم للفيدرالية"، ألفرد رياشي، إلى أن "ما يحصل في شمال لبنان هو خطير جدا"، كاشفا أن "هناك معلومات موثوقة من جهات دولية تؤكد أن هناك من يحضر لفصل شمال لبنان (تحديدا مناطق عكار، الضنية وطرابلس) عن بقية المناطق اللبنانية، وإنشاء ما يسمى بجمهورية شمال لبنان".


وقال خلدون الشريف: "هذا الفيديو وما تم ضخه من معلومات يعتبر مسيئا للوحدة الوطنية ضمن إطار الجرائم المنصوص عنها في المادتين 295 و317 من قانون العقوبات".


وأضاف: "وعليه، ومنعا من أن تكون مدينة طرابلس صندوق بريد محلي وخارجي لضرب وحدتها وصورتها وسعي لخلق زعزعة للأمن الاجتماعي، سيقوم الموقعون على الدعوى بتقديمها بعد العيد مباشرة ومتابعتها لدى الجهات القضائية المختصة لمنع تكرار هكذا محاولات لبث الفتنة "، مؤكدا أن "الموقعين سيقومون بإطلاق عريضة شعبية رفضا لهكذا محاولات، تسعى لضرب المدينة و العيش الواحد ووحدة البلاد".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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