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الخميس، 06-05-2021 11:08 ص

لبنان.. ضبط إحدى أكبر عمليات ترويج للمخدرات - فيديو

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الوكيل الاخباري - أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن تنفيذ إحدى أكبر عمليات ضبط مخدرات معدة للترويج نفذتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية وأوقفت 3 متورطين.

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وأوضحت المديرية في بيان أن "الشبكة تستخدم لوحات سيارات وبطاقات هويات مزورة لنقل هذه المواد. كذلك يستخدم أفرادها شقة سكنية في بلدة دير قوبل – عاليه، كمخزن للمخدرات".

وقالت إنه "يوم 28 أبريل، نفذت المجموعة المذكورة عمليات متزامنة أدت الأولى في منطقة عاريا إلى توقيف شخصين على متن سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روڤر" تحمل لوحات مزورة وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات، قنبلة يدوية، مسدس حربي وممشط بداخله 15 طلقة صالحة للاستعمال، ومبلغ 58 مليون ليرة لبنانية".

 


أما في محلة صفير في الضاحية الجنوبية لبيروت، "فتم ضبط سيارة أخرى عائدة للشبكة ذاتها وأوقف على متنها مواطن لبناني يستخدم بطاقة هوية مزورة عائدة لشخص من الجنسية السورية".


كما جرت مداهمة شقة في دير قوبل، حيث تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات، وأوراق نقدية لبنانية مزيفة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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