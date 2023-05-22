لبنان.. وزير الخارجية يكشف عن فتح سفارة جديدة في بيروت

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إنه بالإضافة إلى قرار البحرين باستئناف العلاقات مع بلاده، فإن المنامة قررت أيضا فتح سفارة جديدة لها في لبنان.

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وفي تصريح صحفي، قال بو حبيب إنه "تبلّغ بالقرار البحريني في أثناء انعقاد القمة العربية في مدينة الدوحة السعودية، عندما طلب نظيره البحريني اللقاء به على عجل، ليبلغه بالقرار الملكي بإحياء العلاقات الدبلوماسية بين المنامة وبيروت وفتح سفارة جديدة للمملكة في لبنان".



وذكر أن مهمة سفير البحرين في دمشق والذي كان يتولى رعاية شؤون البحرينيين في لبنان قد انتهت، وأنه سيكون للمملكة سفارة وطاقما دبلوماسيا كاملا في بيروت في أسرع وقت ممكن، وأن الأجواء باتت مفتوحة لمزيد من التعاون كما أوحت به أجواء قمة جدة.

روسيا اليوم