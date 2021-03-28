لبنان.. وفاة 4 نازحين سوريين من البرد

الوكيل الإخباري - كشف محافظ بعلبك الهرمل شرق لبنان بشير خضر، ملابسات وفاة 4 نازحين سوريين في جرود المنطقة، لدى محاولتهم العبور بصورة غير شرعية من لبنان إلى سوريا.



وقال خضر، في تصريحات صحافية ، إن القضية تتعلق بملف تهريب البشر عبر الحدود اللبنانية السورية، مشيرا إلى أن عناصر الدفاع المدني والجيش في لبنان أنقذت 8 أشخاص فيما بحثت 3 أيام عن 4، امرأتان وطفلان، مفقودين لتجدهم متوفين بسبب البرد.

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وكشف خضر أنه كان هناك طفل ثالث ضائع، تبين لاحقا أنه عاد إلى والده في بيروت، وأنه تبين من خلال التحقيق أن الوالد دفع مليون ونصف المليون ليرة لبنانية على الشخص الواحد للمهرب، الذي قام بنقلهم بطريقة غير شرعية من لبنان إلى الأراضي السورية.

المصدر : روسيا اليوم

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