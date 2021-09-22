لقاء بين الأمير تميم وجونسون في نيويورك

الوكيل الإخباري - استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقر الوفد الدائم لقطر بمقر الأمم المتحدة، على هامش انعقاد الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، خلال اللقاء، عن شكره لدور قطر في عمليات إجلاء مواطنين بريطانيين من أفغانستان، بعد سيطرة حركة "طالبان" على الحكم.



كذلك بحث الجانبان "علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وأوجه تنميتها وتطويرها في جميع المجالات"، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التطورات في أفغانستان.

روسيا اليوم

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