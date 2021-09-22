الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق النسخة الأولى من مهرجان المناطيد الأردني

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية المدنية

8 اصابات بحادث سير في إبد

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مدعوون للتعيين في التربية - أسماء

العواد لـ الوكيل : منع تقديم الأراجيل داخل الصالات المغلقة غير مقبول

وزارة الصحة تدعو مرشحين للتعيين الفوري

المركزي المصري يكشف عن حجم الذهب في حوزته

الحزن يخيم على الزرقاء بوفاة الشيخ وفيق النداف

ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات في حدود جابر

الأربعاء، 22-09-2021 08:30 ص

لقاء بين الأمير تميم وجونسون في نيويورك

أل ثان


الوكيل الإخباري - استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقر الوفد الدائم لقطر بمقر الأمم المتحدة، على هامش انعقاد الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

اضافة اعلان


وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، خلال اللقاء، عن شكره لدور قطر في عمليات إجلاء مواطنين بريطانيين من أفغانستان، بعد سيطرة حركة "طالبان" على الحكم.


كذلك بحث الجانبان "علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وأوجه تنميتها وتطويرها في جميع المجالات"، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التطورات في أفغانستان.

 

روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
جامعة بيرم

مطلق النار في جامعة بيرم الروسية خضع لعملية بتر ساق

614acdef4236040c371eed4c

جونسون وبايدن يحددان شرطا للاعتراف بطالبان

614ac1614c59b75a025041d9

الأمم المتحدة تبدي رأيها بطلب طالبان تعيين مندوب لها في المنظمة

614aa4dd4c59b75a683252e4

واشنطن تدعو إلى محاسبة المتورطين في الانقلاب الفاشل في السودان

614a5ee04236045390420c4a

العراق.. استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي جنوب البلاد

614a68ca4c59b75aee2412a9

فنزويلا تتهم كولومبيا باختراق أجوائها بطائرة استطلاع مسيرة

أخبار متعلقة
قطر

قطر: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك 2.95 بالمئة

shutterstock_655921189

قطر : فتح باب التوظيف للمعلمين الأردنيين - رابط

613f60ca4c59b765f82f9668 (1)

فرنسا : تخصيص 100 مليون يورو مساعدات إنسانية لأفغانستان

thumbs_b_c_f13c8ee16de40871bc73c51968dc379a

وزير خارجية قطر يصل كابول

613cc90e4c59b7372d2b4883

قطر: المساعدات لأفغانستان يجب أن تكون مستقلة عن التطورات السياسية

1-1461809

أزمة الطائرات الست والرهائن تتعقد.. والحل بيد طالبان