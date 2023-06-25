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الأحد، 25-06-2023 03:55 م

لليوم الثاني.. اشتباكات عنيفة في السودان بين الجيش والدعم السريع

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الوكيل الإخباري- تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع لليوم الثاني على التوالي في محيط مقر رئاسة قيادة الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم.

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وقصفت قوات الجيش بالمدفعية تجمعات تتبع لعناصر الدعم شرق جسر المنشية، شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، كما نفذ الجيش قصفا جويا وبالمدفعية الثقيلة على مواقع الدعم بالحلفايا شمال الخرطوم.

وقال في بيان له، إن الدعم السريع هاجمت قوات الاحتياطي المركز التابعة للشرطة السودانية في مقرها جنوب الخرطوم، مؤكدا أن قواته تصدت للهجوم وكبدت الدعم خسائر كبيرة في الأرواح، ودمرت عددا من العربات المقاتلة.

من جهتها، ردت قوات الدعم السريع بالمضادات الأرضية على حركة تحليق الطيران جنوب أم درمان وغرب العاصمة. كما أعلنت عن إسقاط طائرتين تابعتين للجيش، مضيفة أن القوات المسلحة تعاني من نقص حاد في الغذاء والأسلحة والذخائر بسبب الحصار المضروب عليه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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