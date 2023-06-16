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الجمعة، 16-06-2023 07:33 م

اليونيسف تدعو إلى حماية أطفال السودان المحاصرين

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الوكيل الاخباري - دعت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الجمعة، إلى حماية أطفال السودان المحاصرين في كابوس قاس.

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وأضافت "يونيسف" في بيان نقلته وكالات أنباء عالمية، أن" أكثر من مليون طفل نزحوا حديثًا جراء شهرين من الصراع في السودان".


وأكد البيان أن "أكثر من 13.6 مليون طفل في حاجة ماسة للدعم الإنساني المنقذ للحياة في السودان، بما في ذلك الماء والصحة والتغذية والحماية، وهو أعلى رقم مسجل بالبلاد منذ بداية الصراع منتصف نيسان الماضي".


بدورها، قالت مانديب أوبراين ممثلة "يونيسف" في السودان: إن "مستقبل السودان في خطر، ولا يمكننا قبول استمرار فقدان ومعاناة أطفاله"، بحسب البيان .


 




 

 


 

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