الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

قتلى حرب السودان على مشارف الألف

وزير الاوقاف: العدد الأكبر من الحجاج الأردنيين سيغادر يوم الجمعة

ضبط مركبة تسير بسرعة 200 كلم على طريق العمري

السعايدة: جميع عدادات الكهرباء في الأردن ذكية بحلول 2025

الإمارات تعيد إصدار تأشيرة زيارة لـ90 يوما

نائب بالكونغرس الأمريكي تقدم طلبا لعزل بايدن

هيئة الطاقة تؤكد ضرورة الحصول على براءة ذمة من شركات الكهرباء قبل شراء العقارات

ارتفاع على أسعار النفط وترقب لقرار الفائدة الأميركية اليوم

بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين من غزة

إصابة بحادث انقلاب مركبة على شارع الأردن

الأربعاء، 14-06-2023 08:38 ص

الأمم المتحدة: عدد النازحين قسرا حول العالم قفز لمستوى قياسي عند 110 ملايين

image - 2023-06-14T083927.492


الوكيل الإخباري - قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن عدد النازحين قسرا حول العالم قفز إلى مستوى قياسي بلغ 110 ملايين شخص، وأن الأوضاع في أوكرانيا والسودان تجبر الملايين على الفرار من ديارهم.

وقالت مفوضية اللاجئين في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء إن ارتفاع العدد بنحو 19 مليونا إلى 108.4 مليون بنهاية العام الماضي يمثل أكبر قفزة سنوية على الإطلاق. وأوضح جراندي للصحفيين أن هذا العدد زاد منذ ذلك الحين إلى 110 ملايين، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الصراع المستمر في السودان منذ ثمانية أسابيع.

وقال في مؤتمر صحفي بجنيف إن الإعلان عن مثل هذه الأرقام "إدانة" للعالم. وتابع "يصبح من الصعب بشكل متزايد تصور حلول... ناهيك عن طرحها على الطاولة... إننا في عالم شديد الاستقطاب، حيث التوترات الدولية هي المحرك للقضايا الإنسانية".

وأظهر تقرير النزوح القسري أنه على مدار العقدين اللذين سبقا الصراع السوري الذي اندلع في 2011، كان المستوى العالمي مستقرا تقريبا عند حوالي 40 مليون لاجئ ونازح داخليا، إلا أن المستوى يشهد ارتفاعا سنويا منذ ذلك الحين، وتضاعف حاليا لأكثر من المثلين. وأشار التقرير إلى أن أكثر من شخص من بين كل 74 هو حاليا من النازحين.

وأرجع جراندي الأزمة إلى "حزمة الأسباب المعتادة" التي قال إنها تتضمن الصراع والاضطهاد والتمييز والعنف وتغير المناخ. وينحدر نحو نصف إجمالي اللاجئين ومن يحتاجون لحماية دولية من ثلاث دول فقط هي سوريا وأوكرانيا وأفغانستان.

وعبر جراندي عن مخاوف بشأن القواعد الأكثر صرامة بشأن قبول اللاجئين وإعادتهم، دون أن يذكر دولا بعينها.

وقال على هامش المؤتمر الصحفي "نرى إحجاما متزايدا من جانب الدول عن الالتزام الكامل بمبادئ الاتفاقية (الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951)، حتى من الدول الموقعة عليها".

ومع ذلك، فقد أبدى تفاؤلا بشأن بعض التطورات، لا سيما الاتفاق الذي توصل إليه وزراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لتقاسم المسؤولية عن المهاجرين واللاجئين.

وقال "هناك بعض القضايا المثيرة للقلق. ولكن بشكل عام أعتقد أنها خطوة إيجابية... إننا سعداء للغاية لأن الأوروبيين يتفقون على شيء ما".

كما أشاد بكينيا التي قال إنها تتطلع لحلول جديدة لنصف مليون لاجئ تستضيفهم، بعد أن فر كثير منهم من الفقر والجفاف في القرن الأفريقي.

اضافة اعلان

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64895d444c59b70cfc3642a5

قتلى حرب السودان على مشارف الألف

648957074c59b70cfc36429e

الإمارات تعيد إصدار تأشيرة زيارة لـ90 يوما

image (40)

6 قتلى في قصف على أوديسا ودونيتسك

64894f244236044eca7a88c6

نائب بالكونغرس الأمريكي تقدم طلبا لعزل بايدن

648951b34c59b70c0700643b

كازاخستان.. احتراق حقل نفطي لليوم السادس على التوالي

1686721398504

غوتيريش يعرب عن قلقه من صعوبة وصول المساعدات لملايين المدنيين السودانيين

أخبار متعلقة
6463386c423604529036edd9

"واشنطن بوست": لماذا تأخر الهجوم الأوكراني المضاد؟

4102131

مجلس أوروبا يعقد أول قمة منذ عقدين

64621ce642360442633f4fe5

بوتين يوقع مرسوما يسهّل منح الجنسية للأجانب

السعودية-تُجري-محادثات-مع-بريطانيا-لتصنيع-صاروخ-الكروز-الشبحي-بعيد-المدى-ستورم-شادو-Storm-Shadow

الجيش الروسي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ Storm Shadow البريطاني

6461ed8b4c59b7210f60305a

صحفي ألماني يفقد أعصابه بعد تصريح زيلينسكي بشأن "السلام" في برلين

image (15)

الصين تطارد سلام أوكرانيا عبر العواصم