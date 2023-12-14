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الخميس، 14-12-2023 12:41 م

لوكاشينكو: الاستخبارات الغربية تعمل بقوة متزايدة في بيلاروس

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه يتم في بلاده تسجيل وجود نشاط متزايد لأجهزة الاستخبارات الأجنبية، وإن أشكال عملها أصبحت أكثر عدوانية.

وأضاف لوكاشينكو اليوم الخميس في مينسك، خلال اجتماع مع رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع رؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات في بلدان رابطة الدول المستقلة: "نحن نرى نشاط أجهزة المخابرات والاستخبارات الأجنبية على أراضينا. أصبحت أشكال عملها أكثر عدوانية. إنهم لا يرسلون إلينا جواسيس فحسب، بل وكذلك العملاء - الإرهابيين.

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وأشار لوكاشينكو إلى أن "الاستخبارات الغربية، تحاول إنشاء خلايا متطرفة، وتشكيل ما يسمى بالأفواج القتالية من بين الذين فروا من بلادنا، واجتذاب المرتزقة".

ونوه الرئيس البيلاروسي، بأن  "إحدى المهام الرئيسية لهيئات الاستخبارات في دول الناتو وحلفائها، هي نشر التفكك في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي".

 




 

 


 

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