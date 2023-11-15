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الأربعاء، 15-11-2023 03:59 م

"الناتو" يستبدل "أواكس" ببوينغ "إي-7 إيه" الجديدة

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الوكيل الإخباري- أعلن "الناتو" أنه سيستبدل طائرات الاستطلاع "أواكس" بطائرات بوينغ E-7A Wedgetail الجديدة، التي قد تدخل الخدمة عام 2031.

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وتابع البيان الصادر عن "الناتو": "لقد اختار (الناتو) بدائل لطائرات الكشف والتحكم الخاصة به مع اقتراب أسطول أنظمة المراقبة المحمولة جوا (أواكس) الحالي من التقاعد. ومن المقرر أن يبدأ إنتاج 6 طائرات جديدة من طراز بوينغ E-7A Wedgetail في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن يتم إنتاج أول طائرة لتكون جاهزة للخدمة بحلول عام 2031".


ويذكر أن مجموعة الدول الحليفة قد وافقت هذا الشهر على ذلك كأحد أكبر المشروعات في الحلف لشراء معدات جديدة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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