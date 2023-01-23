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الإثنين، 23-01-2023 03:05 م

لوكاشينكو: تدفق اللاجئين عبر بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يتوقف

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الوكيل الاخباري- صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن تدفق اللاجئين عبر الحدود البيلاروسية إلى الاتحاد الأوروبي لا يتوقف.

وأوضح لوكاشينكو في كلمة نقلها موقع SB. Belarus today، أن أعداد اللاجئين انخفضت، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، فتدفق اللاجئين من شمال آسيا، وسوريا، وأفغانستان، وإيران، وحتى من منطقة الجزيرة العربية، لا يتوقف.

وأضاف: "لا مشكلة في وفود اللاجئين الأوكرانيين، فنحن شعب واحد، ولهم مكانة خاصة بيننا، ونحن مستعدون لإيوائهم، وإطعامهم، وعلاجهم، وكسوتهم".

وفي وقت سابق، طالب لوكاشينكو قوات الأمن البيلاروسية، بتشديد الإجراءات الحدودية خلال العام 2023.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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