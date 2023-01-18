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الأربعاء، 18-01-2023 08:53 ص

الاتحاد الأوروبي يبني مخزونات في فنلندا لمواجهة التهديدات النووية

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الوكيل الإخباري - يقوم الاتحاد الأوروبي بتخزين إمدادات للدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي في فنلندا، تحسبا لأي أوضاع طوارئ.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، تم تخصيص 242 مليون يورو (262 مليون دولار) لهذا الغرض أمس الثلاثاء.

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وسيتم استخدام هذه الأموال، على سبيل المثال، لشراء لقاحات وترياق ومنتجات طبية ومعدات قياس. وفي حالة الطوارئ، سيتم تسليم إمدادات المساعدات من فنلندا إلى دول الاتحاد الأوروبي المتضررة أو الدول الشريكة.


وأكدت الحرب في أوكرانيا الحاجة إلى تعزيز استعداد الاتحاد الأوروبي، حسبما قال مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول يانيز لينارسيتش، عن الاحتياطيات الاستراتيجية.


وأضاف أن الاحتياطيات ستوفر شبكة أمان مهمة في المستقبل وستمكن من الاستجابة السريعة والمنسقة.

 

البيان

 




 

 


 

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