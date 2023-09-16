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السبت، 16-09-2023 06:32 م

ليبيا.. إعلان حالة الطوارئ الصحية في المدن المنكوبة لمدة عام كامل

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الوكيل الاخباري- أفاد مصدر بليبيا، بأن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أعلن حالة الطوارئ الصحية في المدن المنكوبة لمدة عام كامل.

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ويأتي هذا القرار بعد أن قال مدير مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، إنه يجب إعلان حالة الطوارئ لمدة سنة في المدن المنكوبة كافة، مشيرا إلى أن هناك نقصا في الكوادر الطبية التي تعالج مصابي السيول في المدن المتضررة. 

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في ليبيا، إن هناك انقطاعا في بعض الطرق وخدمات الهاتف، الأمر الذي يعيق جهود الإغاثة، وإن حجم الكارثة في مناطق الإعصار كبير جدا ويفوق قدراتنا وهناك حاجة لدعم دولي، وليس لدينا بعد العدد النهائي للقتلى والمفقودين.

هذا وأعلن رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا انتشال 450 جثة من البحر خلال يومين ، مشيرا إلى أنها كانت على بعد 120 مترا عن الشاطئ.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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