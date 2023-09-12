مصر تُعلن عن الاستعداد لإنشاء جسر جوي لدعم ليبيا

الوكيل الإخباري -

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توجه رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق أسامة عسكر، إلى ليبيا اليوم، حيث استقبله القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر.واستقبل حفتر رئيس أركان حرب الجيش المصري في مدينة بنغازي، حيث قدم الفريق أسامة عسكر واجب العزاء باسمه وباسم الشعب المصري وقياداته في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلت بمدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي.وأكد عسكر استعداد القوات المسلحة المصرية الكامل لإنشاء جسر جوي متواصل لدعم ليبيا وتقديم كافة المساعدات الممكنة، وتسخير الإمكانيات لدعم جهود فرق البحث والإنقاذ.