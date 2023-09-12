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الثلاثاء، 12-09-2023 07:28 م

طائرات عسكرية مصرية تقلع نحو ليبيا

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الوكيل الاخباري-أعلنت القوات المسلحة المصرية إقلاع 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.اضافة اعلان


وتشمل المساعدات كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأطقم للبحث والإنقاذ، وعربة إغاثة، ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ، وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك بعد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لليبيا، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

 




 

 


 

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