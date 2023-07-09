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الأحد، 09-07-2023 06:19 م

ليبيا تعلن رفع روما حظرا على استخدامها مجال إيطاليا الجوي

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الوكيل الإخباري - قالت الحكومة الليبية، الأحد، إن إيطاليا رفعت حظرا دام 10 سنوات على استخدام الطيران المدني الليبي للمجال الجوي الإيطالي، على أن تُستأنف الرحلات الجوية اعتبارا من سبتمبر.

ويوجد حاليا عدد قليل من شركات الطيران التي تسير رحلات جوية من وإلى ليبيا، البلد الذي يعاني من الفوضى والصراع منذ أكثر من عقد عقب سقوط معمر القذافي في 2011.

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وقال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة على تويتر: "أبلغتنا الحكومة الإيطالية بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات لتستأنف الرحلات في سبتمبر القادم. أشكر رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وأثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لذلك، وكل من ساهم في تحقيق هذه الانفراجة لتسهيل التنقل على مواطنينا".

وجاء القرار عقب اجتماع بين مسؤولين ليبيين وإيطاليين وبعد أن ناقشت لجنتان فنيتان من الجانبين نتائج زيارة ميدانية في مايو أيار تتعلق "بفحص إجراءات السلامة في المطارات الليبية".




 




 

 


 

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