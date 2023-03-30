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الخميس، 30-03-2023 02:12 م

مأدبة إفطار في موسكو تكريما لمستشار الديوان الملكي السعودي

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الوكيل الإخباري- للعام الثاني على التوالي وفي شهر رمضان المبارك، أقيم في روسيا، إفطار تكريما للشيخ سعد الشثري، العالم الإسلامي المعروف، ومستشار الديوان الملكي السعودي.

الشيخ سعد الشثري عضو في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ويعد من كبار العلماء المسلمين.

وقال رضوان قربانوف، منظم الحدث من الجانب الروسي، ونائب مجلس الدوما في الاتحاد الروسي:

"أود أن اغتنم هذه الفرصة وأعرب عن امتناني لقيادة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان) على المساعدة والدعم السنوي لمسلمي روسيا خلال رحلات الحج والعمرة، وأنا واثقة من أن مسلمي روسيا يشعرون بالعناية والاهتمام والنية الطيبة، ويقدرون ذلك كثيرا ".

وتوسعت جغرافية العمل الخيري في رمضان هذا العام، حيث أقيمت موائد إفطار في موسكو لألف ومائتي شخص، وكذلك في عدة مدن وبمنطقة بداغستان: في مسجد محج قلعة المركزي لـثلاثة آلاف شخص، وفي خاسافيورت لـخمسمائة شخص، وفي کیزلیارسکی لـثلاثمائة شخص، ومنطقة أونتسوكولسكي لـمائة شخص، ومنطقة  لـثلاثمائة شخص، وكذلك في إنغوشيا: في مدينة ماغاس لخمسين شخصا، وفي منطقة بولخوفسكي بمقاطعة أرلوف لـمائة شخص.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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