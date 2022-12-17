ماذا طلب بوتين من قادة الحرب في أوكرانيا؟

الوكيل الإخباري - قال الكرملين اليوم السبت إن الرئيس فلاديمير بوتين سعى للحصول على مقترحات من قادة القوات المسلحة بشأن الطريقة التي يعتقدون أن الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا ينبغي أن تستمر بها، وذلك خلال زيارته لمقر العمليات.



وفي مقطع مصور نشره الكرملين، ترأس بوتين اجتماعا حضره 12 شخصا تقريبا، وجلس على جانبيه وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

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ثم ظهر بوتين في اجتماع آخر في مقر قوة المهام المشتركة، حيث دعا القادة العسكريين إلى تقديم مقترحات.



وقال بوتين "سنستمع إلى القادة بخصوص كافة اتجاهات العمليات، وأود أن أسمع مقترحاتكم بشأن إجراءاتنا الفورية وعلى المدى المتوسط".



وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة إنترفاكس للأنباء أن بوتين أمضى أمس الجمعة بأكمله في مقر قوة المهام المشتركة.



ولم ترد تقارير عن تفاصيل أخرى عن زيارة بوتين أو موقع المقر.

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